15 marzo 2019- 16:47 Italia-Francia: Severino nominata Chevalier Légion d'Honneur Francia (2)

(AdnKronos) - Questo riconoscimento corona il grande lavoro di internazionalizzazione della Luiss svolto dalla Vice Presidente, che oggi conta accordi con più di 290 Università Partner in 57 paesi.Quanto alla Francia, Severino ha costruito il progetto dei Dialoghi italo-francesi, che ha come protagonisti la Luiss e l'Università di Sciences Po, Confindustria e Medef, Ambasciata francese ed Ambasciata italiana, con incontri annuali e l'istituzione di una cattedra italo-francese, da attivare un anno a Roma ed un anno a Parigi.Severino ha poi fatto parte del gruppo di 6 Saggi (3 italiani e 3 francesi) nominati dai due Paesi per la redazione di un Trattato italo francese, denominato Trattato del Quirinale.