16 luglio 2018- 19:08 Italia-Georgia: Mattarella, partner importante per Ue e Nato

Tiblisi, 16 lug. (AdnKronos) - L'Italia considera la Georgia un parte importante per la Ue e per la Nato. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell'incontro con il Presidente della Georgia, Giorgi Margvelashvili, all'inizio della sua visita in questo Paese, la prima della storia di un Capo dello Stato italiano. "Ho espresso al Presidente -ha affermato Mattarella- l'apprezzamento per l'attenzione, la fiducia, la passione con cui la Georgia guarda verso l'Unione europea. Apprezziamo molto questo orientamento di un Paese amico e questa politica ha già condotto a due importanti risultati: l'entrata in vigore dell'accordo di associazione che comprende un'area di libero scambio ampio ed approfondito e la liberalizzazione dei visti di breve periodo, misura fortemente sollecitata dall'Italia nell'ambito dell'Unione europea". "Siamo consapevoli e convinti in Italia per consolidare il partenariato orientale dell'Unione europea, perchè aderisca in maniera sempre maggiore alle esigenze dei Paesi partner, contribuendo a stabilità e prosperità".