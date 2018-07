16 luglio 2018- 19:08 Italia-Georgia: Mattarella, partner importante per Ue e Nato (2)

(AdnKronos) - "E siamo anche convinti -ha proseguito il Capo dello Stato- per il rapporto di partenariato intenso, crescente, di avvicinamento alla Nato che ha la Georgia. Nel recente vertice di Bruxelles l'Italia si è impegnata perchè emergesse, fosse dato atto, si sottolineasse la solida collaborazione che vi è tra Georgia e Nato e la prospettiva di avvicinamento crescente che vi è di questa collaborazione". "Sono tante ragioni di politica estera, di sicurezza, di comune prospettiva di condivisione dei valori di pace e di libertà che tengono forte il legame tra Georgia e Italia. L'Italia guarda alla Georgia come un partner ed un interlocutore affidabile e fondamentale nella regione e non posso non ricordare -ha concluso Mattarella-il comune impegno dei nostri militari in Afghanistan". Nel corso della visita di Mattarella sono stati firmati accordi tra i due Paesi in materia di cooperazione delle Forze di Polizia, cultura, salute, e tecnologia.