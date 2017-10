ITALIA-GEORGIA: MISE, AL VIA MISSIONE A TBILISI, FOCUS ENERGIA E INFRASTRUTTURE

3 ottobre 2017- 12:38

Roma, 3 ott. (AdnKronos) - Prende il via oggi la missione di governo e imprese a Tbilisi promossa dal ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale e dal ministero dello Sviluppo Economico ed organizzata da Confindustria e Agenzia Ice, dedicata ad Energia, Infrastrutture e Trasporti e Agroindustria. La missione guidata dal sottosegretario allo Sviluppo Economico, Ivan Scalfarotto, insieme al presidente dell’Agenzia Ice, Michele Scannavini, al Direttore Affari Internazionali di Confindustria, Camilla Cionini Visani, e al presidente di Simest, Salvatore Rebecchini, rappresenta un’importante occasione per promuovere la cooperazione economica tra Italia e Georgia e approfondire le opportunità commerciali e di investimento per le imprese italiane. A comporre la delegazione ci sono oltre 35 imprese, 2 associazioni industriali per un totale di più di 70 partecipanti. "Il Caucaso è da sempre una regione cruciale per gli scambi commerciali tra Est e Ovest - commenta Scalfarotto - ed in questo particolare momento assume anche un valore geopolitico rilevante connesso ai flussi energetici e allo sviluppo delle infrastrutture in quella regione. La Georgia, in particolare, è un paese in crescita e che merita attenzione, con un’economia che presenta molte complementarietà con quella italiana".Questa missione, nata a seguito della visita in Italia a marzo scorso del Premier Kvirikashvili, sottolinea, "esprime le potenzialità del Sistema Italia in modo trasversale, abbracciando importanti settori della nostra economia come energia, agroindustria ed infrastrutture".