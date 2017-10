ITALIA-GEORGIA: MISE, AL VIA MISSIONE A TBILISI, FOCUS ENERGIA E INFRASTRUTTURE (2)

3 ottobre 2017- 12:38

(AdnKronos) - In ognuno di questi, rileva Scalfarotto, "sono già operanti in Georgia alcune affermate eccellenze imprenditoriali italiane, ma c’è spazio per altri e più numerosi soggetti, anche di dimensioni minori, come dimostrato anche dal livello della presenza governativa georgiana al Business Forum bilaterale del 4 ottobre". Già nella fase preparatoria della missione, sottolinea, "abbiamo potuto percepire chiaramente l’attesa ed il favore con cui sia le Autorità georgiane che gli imprenditori locali guardano ad una maggiore presenza economica italiana. È nostro interesse cogliere le opportunità che si dischiudono".La missione imprenditoriale in Georgia, sottolinea Scannavini, "è fondamentale per consolidare gli ottimi rapporti tra i due paesi. La Georgia, grazie anche al suo fitto programma di riforme, sta vivendo un momento di sviluppo economico che porterà, nel prossimo triennio, ad una crescita tra il 3 e il 5%. Vi sono e vi saranno quindi nel prossimo futuro molteplici opportunità per le imprese italiane soprattutto per chi opera nei settori dei macchinari per l’industria, l’agricoltura e la filiera infrastrutturale, oltre che i beni di consumo". Nel 2016, rileva, "abbiamo aperto un desk dedicato a Tbilisi ma il lavoro da fare è ancora molto e con questa missione vogliamo offrire alle nostre PMI tutti gli strumenti per assisterle sul mercato diventando un business partner chiave nell’accelerare i rapporti con le controparti georgiane". Questa, spiega Licia Mattioli, vicepresidente per l'Internazionalizzazione di Confindustria, "è la prima missione che Confindustria organizza in Georgia, un paese che siamo convinti possa rappresentare una destinazione nuova ed interessante per gli investimenti delle imprese italiane nella regione, in particolare nei settori delle infrastrutture e dell’energia".