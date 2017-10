ITALIA-GEORGIA: MISE, AL VIA MISSIONE A TBILISI, FOCUS ENERGIA E INFRASTRUTTURE (3)

3 ottobre 2017- 12:38

(AdnKronos) - Oltre a caratterizzarsi per un business environment fra i più avanzati al mondo e per un sistema di regole anche fiscali che favorisce lo sviluppo dell’iniziativa privata, la Georgia, aggiunge Mattioli, "è soprattutto un paese di frontiera fra Europa e Asia che ha avviato un ingente piano di potenziamento delle proprie reti di comunicazione, anche grazie al sostegno delle istituzioni finanziarie internazionali. Anche per questo la Georgia rientra fra i paesi target identificato da Confindustria per promuovere e favorire la partecipazione delle imprese italiane al colossale piano di sviluppo promosso dal Governo cinese che è la Belt & Road Initiative"."Sono molto lieto di partecipare a questa missione in Georgia - sottolinea Rebecchini -. Il Paese, nonostante le dimensioni relativamente piccole, ha dei forti legami con l’Italia e ha un potenziale molto interessante e utile per le nostre imprese nei settori agroalimentare, nel settore energetico e anche nel settore degli impianti turistici per gli sport invernali".L’agenda dei lavori avrà inizio domani con una prima sessione di presentazione delle opportunità di investimento in Georgia, presieduta dal Ministro dell’Economia e dello Sviluppo Sostenibile, Giorgi Gakharia, nel corso della quale saranno illustrate anche le strategie di intervento dalle principali istituzioni finanziarie internazionali che operano nel paese (Bers, Asian Development Bank, Banca Mondiale e BEI). Seguiranno tre workshop tecnici dedicati ai settori focus della missione durante i quali i Ministri competenti per materia, i vertici delle agenzie pubbliche di sviluppo e rappresentanti delle principali imprese georgiane illustreranno i più importanti progetti di investimento previsti in Georgia nei prossimi anni. Nel pomeriggio si terrà infine una sessione di incontri one to one fra le aziende italiane partecipanti e le istituzioni e controparti georgiane.