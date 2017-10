ITALIA-GEORGIA: MISE, AL VIA MISSIONE A TBILISI, FOCUS ENERGIA E INFRASTRUTTURE (4)

3 ottobre 2017- 12:38

(AdnKronos) - Il 5 ottobre si terranno invece altri incontri istituzionali del SS Scalfarotto, fra cui quello con il Vice Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri, Mikheil Janelidze. L’economia della Georgia ha beneficiato fino al 2012 di una crescita straordinaria, senza precedenti, con picchi di sviluppo fino al 9%. In tale contesto, l’amministrazione georgiana è intervenuta per risolvere alcune forti criticità che avevano fino a quel momento caratterizzato l’economia e di fatto rallentato il processo di sviluppo e l'attrazione degli investimenti esteri. La lotta alla corruzione e la realizzazione di un progetto di riforme e semplificazione amministrativa dell’intero comparto statale hanno, di fatto, incentivato la crescita delle PMI, la ricerca della stabilità politica, un sistema multiplo di accordi commerciali e di libero scambio a livello internazionale.Dopo il forte rallentamento del 2015, nel 2016, la Georgia ha raggiunto un pil di 14,3 miliardi di dollari (fonte Fmi), con una crescita del 3% rispetto all’anno precedente. Anche le previsioni in tema di riduzione del tasso di disoccupazione sono molto positive, prossimo allo zero il tasso di inflazione. La bilancia commerciale conferma, invece, uno squilibrio tra esportazioni e importazioni di circa 5,2 mld di dollari. Italia e Georgia intrattengono ottimi rapporti economici, conseguenti all’alto grado di fiducia per il Made in Italy e per lo stile di vita italiano, che rappresenta da tempo un sicuro punto di riferimento per buona parte della società georgiana. L’Italia è al quarto posto nella classifica dei maggiori partner commerciali dell’Ue e al decimo a livello mondiale. La Georgia importa, in particolare, dall’Italia macchinari e attrezzature per l’industria, l’agricoltura e la filiera infrastrutturale, oltre che beni di consumo.