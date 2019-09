19 settembre 2019- 15:04 Italia-Germania: Mattarella, 'a Fivizzano grande sensibilità Steinmeier'

Roma, 19 set. (AdnKronos) - "È la terza volta quest’anno che ho il privilegio di incontrare il Presidente Steinmeier: a Berlino in gennaio e poche settimane fa a Fivizzano. In quell’occasione, che è stata di grande coinvolgimento, anche umano, per il Presidente Steinmeier e per me, desidero sottolineare come il Presidente Steinmeier abbia incontrato un grande apprezzamento da parte dell’Italia per la sensibilità dimostrata con il suo intervento e con la sensibilità manifestata più volte anche in precedenza, in alcune iniziative come Presidente e come ministro degli Esteri". Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell'incontro con l'omologo tedesco Frank-Walter Steinmeier, ricordando la presenza insieme lo scorso 25 agosto per commemorare gli eccidi nazifascisti di Fivizzano."Vorrei sottolineare -ha detto ancora il Capo dello Stato- il modo in cui il Presidente Steinmeier è stato accolto con affetto e con apertura dagli italiani di quel territorio, che dimostra l’amicizia profonda che vi è tra i nostri concittadini".