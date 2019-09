19 settembre 2019- 15:04 Italia-Germania: Mattarella, 'grazie a euro forti rapporti economici' (2)

(AdnKronos) - "Le nostre economie -ha affermato Mattarella- sono fortemente integrate e connesse fra di loro. La Germania è il nostro partner principale, con un interscambio di 130 miliardi di euro. È una grande collaborazione tra le nostre imprese e le nostre aziende. Non è un caso che le associazioni industriali tedesche e italiane si incontrino normalmente a Bolzano, registrando i tanti motivi di collaborazione". "Vi sono anche dati non molto conosciuti -ha poi spiegato il Capo dello Stato- ma che sottolineano quanto sia intensa questa collaborazione economica. Non tutti sanno, per esempio, che il volume del commercio tra la Germania e la nostra Lombardia è maggiore di quello che vi è tra Germania e Giappone, che è una grande potenza economica mondiale; non tutti sanno che il volume del commercio tra Germania e il nostro Veneto è maggiore di quello che la Germania ha con il Brasile, che è un altro ‘gigante’ della comunità internazionale; non tutti sanno che il volume del commercio tra l’Italia e la Baviera è maggiore di quello che l’Italia ha con la Polonia, che è un Paese tra i più grandi dell’Unione europea"."Sono dati -ha concluso Mattarella- che dimostrano che anche attraverso e per effetto della moneta unica, dell’euro, vi sia tra le nostre economie una strettissima collaborazione che riguarda e coinvolge le imprese grandi, piccole e medie".