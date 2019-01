18 gennaio 2019- 12:41 Italia-Germania: Mattarella, 'importanti progetti per memoria condivisa'

Berlino, 18 gen. (AdnKronos) - "Vorrei ringraziare il Presidente Steinmeier per i progetti promossi dalla Germania per la memoria condivisa tra Germania e Italia per i fatti della guerra. Molti progetti di grande significato sono stati realizzati, è stato prorogato il programma che prevederà altri progetti di grande interesse". Lo ha affermato a Berlino il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell'incontro con l'omologo tedesco Frank-Walter Steinmeier.