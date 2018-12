13 dicembre 2018- 17:19 Italiano ucciso a coltellate in Costa Rica

San José, 13 dic. (AdnKronos) - Un cittadino italiano è stato accoltellato a morte a San José, capitale del Costa Rica. Il quotidiano La Nacion riferisce che il cadavere dell'uomo è stato ritrovato nella serata di mercoledì. L'italiano sarebbe stato aggredito da ignoti all'interno del parco La Sabana. Sul posto è intervenuta un'ambulanza, l'uomo è stato trasportato in ospedale dove è deceduto per lesioni da arma bianca all'addome e al petto. La polizia non ha fermato alcun sospetto in relazione all'omicidio.