ITALIA-OLANDA: MATTARELLA, RELAZIONI STRAORDINARIE ED ECCELLENTI

20 giugno 2017- 13:02

Roma, 20 giu. (AdnKronos) - Le relazioni tra Italia e Olanda sono "straordinariamente eccellenti" e i due Paesi "collaborano in maniera sintonica in ambito Ue, Nato e Nazioni Unite", dove si attuerà una staffetta come membri non permanenti del Consiglio di sicurezza. Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine del colloquio con il Re Willem Alexander, in visita di Stato in Italia con la Regina Máxima. Il Capo dello Stato ha ringraziato il sovrano per la presenza a Palermo, "per esprimere sostegno e condivisione nella lotta alla criminalità organizzata e per esprimere da vicino il sostegno nell'impegnativo fenomeno dei migranti". A questo proposito Mattarella ha sottolineato la riconoscenza ai Paesi Bassi "per la solidarietà che stanno manifestando" su questa problematica, dimostrata anche "nell'aver attuato le decisioni di ricollocazione" della Commissione europea.