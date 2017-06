ITALIA-OLANDA: MATTARELLA, RELAZIONI STRAORDINARIE ED ECCELLENTI (2)

20 giugno 2017- 13:02

(AdnKronos) - Il Capo dello Stato ha quindi ricordato la tappa a Milano dei Sovrani olandesi, che rappresenterà l'occasione per "intensificare ulteriormente" i rapporti "economico-commerciali molto intensi", che si aggiungono alla "collaborazione solida e molto lunga sul piano culturale".Mattarella ha infine ricordato che Italia e Olanda, Paesi fondatori dell'Unione europea, vedono in essa "la garanzia di quello che in questi decenni si è realizzato: pace, benessere, prosperità, stabilità in Europa", a testimonianza della "condivisione di valori, ispirazione e priorità che vi sono nell'agenda europea e in quella mondiale".