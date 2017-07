ITALIAONLINE: CONCESSIONARIA ADVERTISING DI 3BMETEO

18 luglio 2017- 15:54

Milano, 18 lug. (AdnKronos) - Italiaonline, prima internet company italiana fresca di lancio della sua rinnovata concessionaria Iol Advertising, ha siglato una partnership con 3Bmeteo, sito per le previsioni del tempo con oltre 12 milioni di utenti e 160 milioni di pagine viste al mese. Con questo accordo, 3Bmeteo affida a Italiaonline la concessione in esclusiva della vendita degli spazi pubblicitari sul sito www.3bmeteo.com. Gli spazi messi a disposizione da Italiaonline su 3Bmeteo riguardano tutti i formati offerti dalla concessionaria Iol Advertising. In particolare, saranno erogati formati display, video, mobile e formati speciali con possibilità di targettizzare l’audience in base all’area geografica e alle condizioni meteorologiche. "Un partner come 3Bmeteo, leader nel suo segmento e con una presenza consolidata sul mercato incarna i valori che stiamo associando alla nostra attività di vendita legata alla concessionaria Iol Advertising, ossia qualità dei contenuti, brand safety e innovazione", ha commentato Andrea Chiapponi, Cco large account di Italiaonline. "Questo accordo amplia e rafforza l’offerta gestita dalla concessionaria, in particolare sul mobile e su pianificazioni geo e weather driven", ha aggiunto."Negli ultimi due anni 3Bmeteo è cresciuta come audience giornaliera del 30% circa all'anno, avvicinandosi alla posizione top dei siti meteo. Questo grazie ad una cura dei contenuti, fatti non solo da previsioni meteo, ma anche di attività redazionale, punto di forza uno staff di ben 12 meteorologi certificati, che assicurano professionalità scientifiche, affiancati da un gruppo IT collaudato", ha sottolineato Massimo Bettinelli, ad di Meteosolutions-3Bmeteo. "La partnership con Italiaonline ci servirà per crescere ancora di più, tanto nell' audience che verso gli investitori pubblicitari", ha concluso.