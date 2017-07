ITALIAONLINE, INNOVAZIONE E 'BRAND AL SICURO' PER LA NUOVA CONCESSIONARIA ONLINE

4 luglio 2017- 12:42

Milano, 4 lug. (AdnKronos) - Non solo click. Il futuro della pubblicità online sarà sempre più associato alla messa in sicurezza dei brand dalle fake news e dai contenuti non appropriati, che possono danneggiare la reputazione di un'azienda. E Italiaonline, forte dei suoi 65 milioni di pagine viste in media ogni giorno nei suoi portali, vuole essere all'avanguardia nel perseguire questo obiettivo: da qui, il lancio della sua nuova concessionaria di pubblicità online, Iol Advertising, che punta a conquistare quote di mercato mettendo a frutto gli oltre quindici anni di lavoro a fianco di imprese, agenzie e centri media. L'investimento nella concessionaria punterà sull'audience, garantita dalle sue numerose 'properties' (Pagine Gialle, Pagine Bianche, Tuttocittà, i portali Libero, Virgilio e Supereva); sull'innovazione tecnologica e digitale, con un'offerta ad ampio raggio per il cliente (video, performance advertising, mobile, programmatic); sulla brand safety, con "annunci sui siti dai contenuti curati" e adeguati a ogni azienda. "Il futuro della pubblicità online parte innanzitutto dai contenuti a cui questa pubblicità è associata", sottolinea Andrea Chiapponi, Chief Commercial Officer Large Account di Italiaonline."Il nostro sforzo maggiore - spiega - sarà continuare a offrire ai nostri utenti contenuti utili e di servizio in cui si ritrovino e in cui trovino anche un valore nella pubblicità che viene associata: la brand safety è una forma di trasparenza verso l'inserzionista e verso l'utente finale, un mattoncino iniziale per poter dare loro serenità". L'investimento di Italiaonline sulla nuova concessionaria è andato a formare un team dedicato di "professionisti preparati e motivati per questa nuova missione".