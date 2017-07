ITALIAONLINE LANCIA IOL ADVERTISING E PUNTA FORTE SULLE GRANDI AZIENDE

5 luglio 2017- 08:38

Milano, 4 lug. (AdnKronos) - Una concessionaria di pubblicità online per grandi aziende: Italiaonline punta forte su questo mercato presentando a Milano IOL Advertising. Non la classica concessionaria, ma una vera e propria “sales house”, che può contare sulla vasta audience delle properties Italiaonline, dai portali Libero e Virgilio, alla mail ai verticali. La strategia è chiara: cliente al centro di audience, brand safety e innovazione tecnologica.Una sfida illustrata in conferenza stampa da Andrea Chiapponi, CCO Large Account di Italiaonline. ''In un mercato sempre più liquido e frammentato -ha spiegato- con innovazioni continue e talvolta passeggere, il ruolo della concessionaria è cambiato e IOL Advertising è la nostra risposta. Forti della riconoscibilità e sicurezza dei nostri siti e di un’offerta competitiva su ogni settore del digitale, vogliamo portare sul mercato una leadership che conquista il cliente e lo rende attore protagonista delle campagne per le quali investe. Abbiamo un team di professionisti preparati e motivati per questa nuova missione”.La scommessa è quella di riuscire a soddisfare qualsiasi cliente con un'offerta a 360 gradi: dal video al performance advertising, dal mobile al programmatic. con soluzioni tagliate sui misura: dalle offerte G-local, che estendono al mercato large account i servizi di presenza digitale per le PMI (IOL Connect), fino ai progetti speciali più evoluti, realizzati da un gruppo interno in continuo interscambio con il cliente."Il futuro della pubblicità online -sottolinea Chiapponi- parte innanzitutto dai contenuti a cui questa pubblicità è associata. Il nostro sforzo maggiore sarà continuare a offrire ai nostri utenti contenuti utili e di servizio in cui si ritrovino e in cui trovino anche un valore nella pubblicità che viene associata: la brand safety è una forma di trasparenza verso l'inserzionista e verso l'utente finale, un mattoncino iniziale per poter dare loro serenità". L'investimento di Italiaonline sulla nuova concessionaria è andato a formare un team dedicato di "professionisti preparati e motivati per questa nuova missione"**.