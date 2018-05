8 maggio 2018- 16:58 Italiaonline: lancia nuova versione del portale 'Buonissimo'

Milano, 8 mag. (AdnKronos) - Italiaonline lancia la nuova versione del sito 'Buonissimo', nella top 5 dei portali food, dopo l'acquisizione perfezionata lo scorso autunno. Per il portale, che registra più di un milione di utenti mensili per un totale di circa 6 milioni di pagine viste, arriva una nuova grafica, novità sul fronte dei contenuti e dell’offerta pubblicitaria e progetti di content marketing con grandi brand. La nuova veste grafica, con un "design elegante e moderno, per valorizzare l’ampia offerta di contenuti" coinvolgerà il ricettario, da sempre punto di forza di Buonissimo con oltre 8mila ricette step by step dettagliate fin nei minimi particolari, le videoricette e il magazine, con tante rubriche e approfondimenti sul mangiar sano, le nuove tendenze e le tecniche di preparazione e cottura dei piatti.Nel nuovo Buonissimo sempre più spazio sarà dedicato ai grandi brand del cibo. La prima partnership, online nelle prossime settimane, è quella con Riso Gallo, per il lancio di Riso Gallo Aroma con un progetto di content marketing che si estenderà anche su altri portali verticali e blogger in target. Il progetto fa parte delle iniziative custom a cura della concessionaria di pubblicità digitale iOL Advertising. "Con il nuovo Buonissimo vogliamo rafforzare ulteriormente la nostra strategia di posizionamento su un settore, il food, e un target, donna e responsabile di acquisto, che da sempre nel nostro Paese attirano una quota significativa di investimenti pubblicitari", spiega Domenico Pascuzzi, direttore National Marketing della business unit Large Account di Italiaonline. "Gli ingredienti del restyling -aggiunge - sono una veste grafica moderna e accattivante, una nuova serie di rubriche che vanno ad arricchire lo storico ricettario di Buonissimo ottimamente posizionato sui motori di ricerca e infine, sul fronte dell’offerta adv, l’introduzione di due nuovi formati pubblicitari in linea con le guidelines della Coalition for Better Ads: la crispy skin e il billboard deluxe. Due formati interattivi e cross-device, che garantiscono elevati tassi di engagement e offrono molte possibilità in termini di sviluppo creativo”.