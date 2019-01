9 gennaio 2019- 20:21 Italiaonline: min. Lavoro, raggiunto accordo, salvati restanti 31 lavoratori

Roma, 9 gen. (AdnKronos) - Con un’intesa sottoscritta da tutte le Parti, si è chiusa favorevolmente la vicenda degli ultimi 31 lavoratori di Italiaonline dichiarati inizialmente in esubero e che non avevano ancora aderito ad alcuna delle misure del 'Piano Sociale' individuate negli accordi del 2 luglio 2018. Oggi, infatti, presso la sede di via Fornovo del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si legge in una nota del ministero del Lavoro, è stato sottoscritto il verbale di accordo tra le regioni Piemonte, Lombardia, Lazio e Campania, la società Italiaonline Spa e le strutture sindacali nazionali e territoriali. Il tavolo, presieduto dal Vice Capo di Gabinetto del Mise Giorgio Sorial, ha definito tre differenti livelli d’iniziative.In particolare, "per il personale in possesso delle tutele legali ex Legge 104/1992", Italiaonline ha confermato "che lo stesso non verrà trasferito ad altra sede e verrà impiegato presso l’attuale sede di appartenenza, in mansioni identiche e/o, in loro mancanza, nelle diverse mansioni che verranno identificate nel rispetto dell’art. 2103 c.c. secondo i termini convenuti tra le Parti in separata intesa aziendale dell’8 gennaio u.s.".