9 gennaio 2019- 20:21 Italiaonline: min. Lavoro, raggiunto accordo, salvati restanti 31 lavoratori (2)

(AdnKronos) - Inoltre, "per i lavoratori destinatari del trasferimento da Torino ad Assago viene confermato il piano di welfare aziendale secondo quanto già pattuito nell’intesa sindacale del 2 luglio" e ribadito nei successivi accordi; "per i lavoratori destinatari del trasferimento presso la Digital Factory di Torino, le Parti hanno dichiarato di aver convenuto, in separata intesa sindacale dell’8 gennaio 2019, una serie di misure di welfare aziendale a sostegno del trasferimento".Sorial, nel suo intervento a margine della firma, ha manifestato soddisfazione per il percorso che le Parti hanno svolto dal 2 luglio a oggi e ha posto in rilievo quanto le iniziative individuate rappresentino un "elemento di discontinuità con il passato, per un'azienda che ha fatto un continuo utilizzo degli ammortizzatori sociali negli ultimi anni, nelle varie fasi dell’azienda e con le differenti compagini societarie. È un grande risultato che premia lo sforzo di tutti e, in particolare, la tenacia e la fiducia riposta dai lavoratori nel Ministero e nel lavoro del Governo, nonché dell’azienda nel riportare a Torino attività finora svolte in Olanda".