5 novembre 2018- 20:11 Italiaonline: sarà concessionaria in esclusiva di Quantum per l'Italia

Milano, 5 nov. (AdnKronos) - Italiaonline continua il suo rafforzamento nel mercato del digital advertising e sigla una partnership con AdUX per la concessione pubblicitaria in esclusiva per l’Italia di Quantum. Sul mercato italiano, Quantum è uno dei principali fornitori di soluzioni pubblicitarie native per editori, inserzionisti, agenzie e un pioniere nella pubblicità programmatica integrata: è il network di native advertising leader nel nostro Paese con una media di 350 milioni mensili di impression e oltre 300 siti. Ed è il primo marketplace europeo di native advertising, grazie a soluzioni tecnologiche proprietarie innovative che agevolano il contatto tra advertiser e premium publisher.Con questo accordo Quantum affida a Italiaonline, tramite la sua concessionaria iOL Advertising, la propria inventory. iOL Advertising diventa così il canale di vendita esclusivo di Quantum in Italia, mentre i team di Quantum si concentreranno sui rapporti con gli editori e sulla value proposition della propria SSP (sell-side platform).