ITALIA-QATAR: DELRIO, COOPERAZIONE ECCELLENTE CON OTTIME PROSPETTIVE

15 gennaio 2018- 17:19

Roma, 15 gen. (AdnKronos) - "Una cooperazione eccellente che ha ottime prospettive di sviluppo". Così in una nota il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio al termine dell'incontro bilaterale al ministero di Porta Pia con il ministro dei Trasporti e delle Comunicazioni del Qatar Jassim Bin Saif Bin Ahmed al Sulaiti.L’incontro si è incentrato sulla collaborazione tra i due paesi nei vari settori dei trasporti e delle infrastrutture e ha permesso di fare il punto sulle attività in corso e sulle prospettive future. Si tratta infatti, rileva il ministero, della cooperazione attraverso la partecipazione a opere pubbliche sia di imprese del settore pubblico, come Anas o Italferr, sia di altre importanti società di ingegneria e costruzione. Delrio ha colto l’occasione per informare le positive future ricadute dell’avvenuta entrata di Anas nel gruppo Fs. Tra gli argomenti trattati, un passaggio ha riguardato anche la positiva conclusione dell’accordo tra Qatar Airways e Meridiana, e delle prospettive di rilancio della compagnia con la sottoscrizione di accordi preliminari e la programmazione di nuove rotte.L’incontro è stato l’occasione per l’avvio di una cooperazione più intensa anche nel settore marittimo con la firma di un Memorandum of Understanding, tra Assoporti e la Qatar Ports Management Authority. Questo Memorandum è il più importante nel campo del lavoro congiunto nel settore dei porti e per l'apertura di nuovi orizzonti relativamente allo scambio di esperienze che determinano il settore degli investimenti congiunti tra i porti dell'Italia e del Qatar.