20 novembre 2018- 17:16 Italia-Qatar: Fdi a Fico, speriamo non abbia fatto 'tappetino' a emiro

Roma, 20 nov. (AdnKronos) - "Temo pur portando gli occhiali di non essermi sbagliato quando poco fa ho visto il Presidente della Camera, Roberto Fico, seduto come se fosse il padrone di quest'aula unitamente con un emiro che ha una concezione ben diversa della democrazia rispetto a quella che ho io". Lo ha detto Andrea Delmastro, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Esteri intervenendo in aula. "Voglio sperare e credere che durante quella conversazione il Presidente Fico abbia chiesto all’emiro se lui è lo stesso emiro del Qatar che finanzia l’integralismo islamico in Libia e in Siria. Voglio sperare che il Presidente Fico abbia chiesto all’emiro garanzie in ordine al finanziamento delle moschee italiane e dei centri islamici italiani che diffondono l’integralismo islamico. Voglio cioè sperare che il Presidente Fico possa offrire garanzie a quest’Aula, che ha difeso l’italianità e non ha fatto il tappetino degli emiri che finanziano l’integralismo islamico”.