19 novembre 2018- 18:50 Italia-Qatar: Mattarella, relazioni positive e articolate

Roma, 19 nov. (AdnKronos) - "Riconosciamo nel Qatar un interlocutore importante nella regione del Golfo così delicata e cruciale. Anche per questo motivo i contatti a livello politico tra i governi dei nostri due Paesi si sono mantenuti stabili. La nostra cooperazione bilaterale rispetto alla sua precedente visita a Roma è ancor più ampia, più strutturata, più efficace in ogni settore. Anche nelle fasi più delicate i rapporti con l'Italia si sono mantenuti positivi e propositivi, segnale evidente di grande amicizia, di fiducia reciproca". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell'incontro al Quirinale con l'Emiro del Qatar Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani, in visita di Stato in Italia."Abbiamo interessi convergenti, che vanno dalla stabilità e dalla sicurezza regionale fino al potenziamento delle relazioni economiche, commerciali, scientifiche e tecnologiche e sul piano culturale. La firma delle intese che avrà luogo domani nel corso della sua visita -ha aggiunto Mattarella- è la testimonianza più evidente di quanto positive e articolate siano le nostre relazioni".