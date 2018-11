20 novembre 2018- 19:16 Italia-Qatar: p.Chigi, incontro proficuo, firmati 5 protocolli intesa

Roma, 20 nov. (AdnKronos) - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, ha incontrato a Villa Pamphilj l’Emiro dello Stato del Qatar, Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani. Un incontro che -si legge in una nota di palazzo Chigi- ha confermato l’ottimo stato dei rapporti tra i due Paesi, in una fase in cui Doha vede l’Italia come un partner importante e alleato di lungo periodo dove poter investire con visione strategica". "Al centro del proficuo confronto, l’ulteriore rafforzamento e la diversificazione degli scambi bilaterali, che poggiano su un crescente partenariato tecnologico-commerciale e coinvolgono il piano della collaborazione culturale e della ricerca. Il Presidente e l’Emiro hanno anche affrontato le sfide comuni dell’area mediterranea e mediorientale, così come il necessario dialogo politico da parte di tutti gli attori coinvolti"."A margine dell’incontro sono stati siglati cinque protocolli di intesa con lo Stato del Qatar nei settori delle politiche per i giovani e lo sport, della salute, della sicurezza alimentare e della cooperazione interuniversitaria".