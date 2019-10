17 ottobre 2019- 14:37 Italia-Qatar: Trevisani (Jiacc), 'dopo lusso attrarre investimenti su industria'

Milano, 17 ott. (Adnkronos) - Dopo gli investimenti qatarioti in Italia sull'immobiliare e sulla moda è il momento di allargare il focus al resto dell'industria italiana. Lo afferma Cesare Trevisani, presidente della Jiacc, la Camera di commercio italo-araba, parlando con l'Adnkronos a margine del Forum Italo Arabo, in corso a Milano, a cui il Qatar partecipa come ospite d'onore. "Il Qatar è un Paese molto ricco, con forti capacità di investimento e per noi è uno dei Paesi principali da cui attrarre investimenti verso l'Italia".Ma gli investimenti qatarioti, continua, "vanno estesi in tutti i settori, non solo sull'immobiliare e sulla moda. Il focus deve essere allargato al settore industriale e all'agroindustria". Per il presidente della Jiacc "il sistema Italia deve puntare sul tema delle concessioni, con le nostre grandi imprese esperte sulle attività autostradali, dell'energia e dei servizi".