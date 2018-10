15 ottobre 2018- 14:27 Italia-Romania: Mattarella, legame molto profondo (2)

(AdnKronos) - "Facciamo inoltre parte dell’Unione europea, in sintonia piena -ha ricordato il Capo dello Stato- sul ruolo e lo sviluppo dell'Unione. Siamo legati dall’alleanza nell'ambito della Nato, attribuendo molta importanza a questo legame transatlantico. Il prossimo semestre, così cruciale per la vita dell'Unione, la Romania assumerà il compito della presidenza dell'Unione stessa; il 9 maggio prossimo a Sibiu vi sarà il vertice dell’Unione europea, che avrà da affrontare, in agenda, numerosi argomenti importanti. Abbiamo parlato anche di questi, naturalmente, ossia dei temi con cui riempire l'agenda europea (in parte già delineati dalla presidenza romena), significativa su quattro versanti molto importanti". "Ho ringraziato il Presidente Iohannis per il contributo della Romania all'operazione ‘Sea Guardian’ della Nato per la sicurezza nel Mediterraneo centrale, e anche per il contributo della Romania a Napoli per il lato Sud dell'alleanza della Nato". Mattarella ha poi ricordato il tema "dei Balcani occidentali. Romania e Italia hanno la convinzione comune della necessità di agevolare, in ogni modo, il dialogo tra i Paesi della regione e i rapporti di collaborazione tra loro, nella prospettiva dell'avvicinamento all'Unione europea".