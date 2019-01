23 gennaio 2019- 12:08 Italia-Russia: accordo Sace Simest - Confindustria Russia per sostegno imprese

Roma, 23 gen. (AdnKronos) - Missioni di sistema e facilitazione delle relazioni con partner strategici in Russia per le imprese italiane. Sono solo alcune delle attività previste nel primo accordo tra Sace Simest, Polo dell’export e dell’internazionalizzazione del gruppo Cdp, e Confindustria Russia che è stato firmato oggi presso la sede di Confindustria a Roma. L'obiettivo è rafforzare la cooperazione strategica per sostenere la capacità di esportazione e penetrazione delle imprese italiane nel mercato russo, oltre a rafforzare la competitività di quelle che già vi operano. In base all’accordo, Sace Simest e Confindustria Russia uniranno il proprio know-how, per pianificare missioni e iniziative, in Italia e in Russia, volte a promuovere le relazioni tra imprese italiane e potenziali partner russi, sia pubblici che privati, con l’obiettivo di favorire investimenti e insediamenti produttivi italiani, azioni commerciali e la partecipazione di aziende italiane, anche in forma aggregata, a bandi, fiere ed eventi di carattere internazionale. L’accordo di oggi, commenta Alessandro Decio, l'ad di Sace, "apre grandi opportunità alle imprese italiane, che solo nell’ultimo anno hanno realizzato oltre 7 miliardi di euro di export in Russia. In un contesto che si profila sempre più complesso, possiamo davvero giocare un ruolo fondamentale nel sostenere il business delle aziende italiane con servizi assicurativo finanziari dedicati e iniziative di Sistema. Siamo pronti a dare il massimo in questa direzione, agendo sempre in conformità con il quadro normativo internazionale, al fianco di un partner come Confindustria Russia".