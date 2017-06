ITALIA-SANTA SEDE: MATTARELLA, GRAZIE PER IMPEGNO CHIESA A FAVORE COMUNITà

10 giugno 2017- 13:43

Roma, 10 giu. (AdnKronos) - "Siamo certi che l'azione della Chiesa, e delle sue tante compagini, contribuirà a rafforzare quel senso di comunità che nel nostro Paese è radicato e forte ma che, tuttavia, può incrociare, talvolta, un insufficiente spirito di concreta autentica convivenza". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale Papa Francesco, occasione, ha proseguito il Capo della Stato, "per ringraziare la Chiesa cattolica per la sua instancabile azione, al fianco delle Istituzioni nazionali, nella più ampia riaffermazione dei valori di giustizia, equità, apertura e tolleranza sui quali si fonda la Repubblica". "Il Concordato, arricchito, di anno in anno, dai colloqui che si svolgono in occasione dell'anniversario della sua firma, ha confermato il suo ruolo di prezioso quadro di collaborazione. Una presenza, quella della Chiesa cattolica, che risalta, in modo particolare, nei momenti più difficili della nostra vita nazionale, come quello recente dell'emergenza del terremoto che ha colpito le Regioni del Centro Italia e che l'ha vista -in tutte le sue espressioni, dalle organizzazioni di volontariato ai movimenti laicali- fortemente impegnata al fianco delle Istituzioni, per alleviare la sofferenza delle popolazioni interessate".