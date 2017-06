ITALIA-SANTA SEDE: MATTARELLA, GRAZIE PER IMPEGNO CHIESA A FAVORE COMUNITà (2)

10 giugno 2017- 13:43

(AdnKronos) - "Sappiamo di poter trovare nella Chiesa -come la Santità Vostra ci ha ricordato in occasione della mia visita in Vaticano due anni addietro- 'un valido e utile sostegno' nella consapevolezza, e ricordo ancora le Sue puntuali parole, che 'la reciproca autonomia non fa venir meno, ma esalta, la comune responsabilità per l'essere umano concreto e per le esigenze spirituali e materiali della comunità'. Grazie, Santità, per questa Sua visita, grazie per la Sua opera al servizio dell'umanità e grazie alla Chiesa in Italia -ha concluso Mattarella- per il suo costante impegno a favore della comunità nazionale".