ITALIA-SANTA SEDE: MATTARELLA-PAPA, LE SFIDE MONDIALI E I VALORI COSTITUZIONE/ADNKRONOS

10 giugno 2017- 17:01

Roma, 10 giu. (AdnKronos) - I valori della Costituzione italiana come risposta e guida di fronte alle sfide che interpellano l'Italia e il mondo -a cominciare dalla mancanza di occupazione- e coloro che hanno responsabilità nelle Istituzioni, naturalmente nella rigorosa distinzione delle competenze politiche da un lato e religiose dall'altro. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e Papa Francesco, trovano nel richiamo ai principi della Carta fondamentale il filo che lega un approccio condiviso alle questioni del lavoro, dell'immigrazione, del clima, del terrorismo, manifestato negli ultimi due anni seguiti alla visita del Capo dello Stato in Vaticano, poche settimane dopo la sua elezione, e ricambiata questa mattina dal Sommo pontefice al Quirinale.Centrale il colloquio di una ventina di minuti nello Studio alla Vetrata, per passare in rassegna le questioni poi illustrate nei discorsi tenuti nel salone dei Corazzieri, davanti alle rispettive delegazioni e ad esponenti istituzionali e politici. Fondamentale il tema del lavoro, evocato da Bergoglio nella sua recente visita a Genova, proprio richiamando l'articolo uno della Costituzione, nella quale sono iscritti, ricorda il Capo dello Stato, "quei valori di centralità della persona, di giustizia, di solidarietà, di condivisione" che "sono anche alla base di tante manifestazioni della testimonianza della Chiesa Cattolica". Valori, fa eco il Pontefice, che rappresentano "uno stabile quadro di riferimento per la vita democratica del popolo" e per affrontare "problemi e rischi di varia natura" con i quali "l'Italia e l'insieme dell'Europa sono chiamate a confrontarsi: il terrorismo internazionale, il fenomeno migratorio, la difficoltà delle giovani generazioni di accedere a un lavoro stabile e dignitoso".