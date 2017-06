ITALIA-SANTA SEDE: MATTARELLA-PAPA, LE SFIDE MONDIALI E I VALORI COSTITUZIONE/ADNKRONOS (3)

10 giugno 2017- 17:01

(AdnKronos) - Nelle parole del Presidente della Repubblica e in quelle del Papa si susseguono reciproci rimandi a convincimenti ed espressioni richiamati sovente da entrambi, segno di una sintonia espressa anche nella scelta di non scambiarsi anticipatamente i rispettivi discorsi. Così quando Francesco elenca questioni che,"a causa della loro complessità, nessuno può pretendere di risolvere da solo", è automatico ricordare il monito ripetuto continuamente da Mattarella di fronte al "dramma dei migranti", che "richiede un comune impegno da parte della comunità internazionale", perchè "i grandi problemi di questa epoca, se affrontati con un approccio inadeguato e angusto e con scarsa lungimiranza, rischiano di travolgerci". E il Papa, dopo aver reso merito al "modo col quale lo Stato e il popolo italiano stanno affrontando la crisi migratoria", concorda sul fatto che "poche Nazioni non possono farsene carico interamente, assicurando un'ordinata integrazione dei nuovi arrivati nel proprio tessuto sociale. E' indispensabile e urgente che si sviluppi un'ampia e incisiva cooperazione internazionale".