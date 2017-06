ITALIA-SANTA SEDE: MATTARELLA-PAPA, LE SFIDE MONDIALI E I VALORI COSTITUZIONE/ADNKRONOS (5)

10 giugno 2017- 17:01

(AdnKronos) - Una "instancabile azione, al fianco delle Istituzioni nazionali, nella più ampia riaffermazione dei valori di giustizia, equità, apertura e tolleranza sui quali si fonda la Repubblica", mette ancora in risalto Mattarella, che "contribuirà a rafforzare quel senso di comunità che nel nostro Paese è radicato e forte ma che, tuttavia, può incrociare, talvolta, un insufficiente spirito di concreta autentica convivenza"."Guardo all'Italia con speranza -è l'incoraggiamento di Bergoglio- che, se saprà avvalersi di tutte le sue risorse spirituali e materiali in spirito di collaborazione tra le sue diverse componenti civili, troverà la via giusta per un ordinato sviluppo e per governare nel modo più appropriato i fenomeni e le problematiche che le stanno di fronte".Tutto ciò, evidenzia il Capo dello Stato, rimanda anche e soprattutto alla "dimensione della responsabilità, chiamata a declinarsi, quotidianamente, all'interno delle Istituzioni", e che quindi coinvolge, aggiunge il Papa, "tutti coloro che hanno responsabilità in campo politico e amministrativo", dai quali "ci si attende un paziente e umile lavoro per il bene comune, che cerchi di rafforzare i legami tra la gente e le Istituzioni, perché da questa tenace tessitura e da questo impegno corale si sviluppa la vera democrazia".