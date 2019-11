6 novembre 2019- 17:42 Italia-Spagna: ad Alverà (Snam) il premio Tiepolo 2019 (2)

(Adnkronos) - Gli organizzatori hanno anche riconosciuto l’affermazione di Snam come "protagonista della transizione energetica a livello europeo, avviando per prima la sperimentazione dell’immissione di idrogeno nella rete di trasporto gas e dando vita, con il progetto Snamtec, a nuovi business come la mobilità sostenibile, le infrastrutture per il biometano e l’efficienza energetica".Il premio, giunto alla ventitreesima edizione, verrà consegnato a Madrid, il prossimo 25 novembre, nello splendido scenario del Palazzo d’Amboage, sede della rappresentanza diplomatica della Repubblica Italiana. Tra i premiati delle precedenti edizioni figurano, per la parte italiana, Gianni Agnelli, Gilberto Benetton, Alberto Bombassei, Urbano Cairo. Per la parte spagnola il re emerito Juan Carlos, Rodrigo Rato, Cesar Alierta, Florentino Perez.