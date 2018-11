27 novembre 2018- 12:47 Italia-Turchia: Sace Simest con Imm per nuove commesse italiane a Istanbul

Roma, 27 nov. (AdnKronos) - Secondo incontro di business matching tra 50 imprese italiane con la Istanbul Metropolitan Municipality (IMM), la maggiore delle trenta municipalità metropolitane e centro economico-finanziario della Turchia, e importanti contractors turchi. L'evento, che fa seguito ad un primo ciclo di incontri che si sono svolti lo scorso maggio a Milano, è stato organizzato da Sace Simest, con il supporto di Ice e l’Ambasciata italiana in Turchia. L’obiettivo è quello di sostenere l’aggiudicazione di nuove commesse italiane nel settore infrastrutturale e stimolare nuove occasioni di business con potenziali partner commerciali. Gli incontri di business matching rientrano nel programma Push Strategy sviluppato da Sace Simest che ha l’obiettivo di facilitare l’ingresso agli esportatori italiani, in particolare Pmi, nelle catene di fornitura di big player internazionali, mettendo a loro disposizione linee di credito a medio-lungo termine a un tasso competitivo e creando occasioni di business matching con potenziali fornitori italiani.Nell’ambito di questo programma, Sace ha garantito alla società turca una linea di credito da 100 milioni di euro destinata al finanziamento del suo piano investimenti da 2,75 miliardi di euro, che prevede la realizzazione di nuove opere infrastrutturali nella città di Istanbul (inclusa la costruzione della linea ferroviaria metropolitana Eminönü-Alibeyköy) e di altri progetti nel settore dello smaltimento rifiuti/waste to energy e del trattamento acque, con l’obiettivo di agevolare l’assegnazione di commesse, in questo e altri progetti che coinvolgono rilevanti contractors turchi, alle Pmi italiane che, da sole, difficilmente riuscirebbero ad accreditarsi come fornitori di una realtà come IMM.