ITALIA-TURCHIA: SALVINI, UE IPOCRITA, VERGOGNA ONORI A ERDOGAN

6 febbraio 2018- 12:48

Roma, 6 feb. (AdnKronos) - "L'Europa si riempie la bocca con parole come 'democrazia' e 'diritti umani' mentre nelle scorse il dittatore turco Erdogan, presidente di un Paese che qualcuno vorrebbe far entrare nell'Ue, era accolto con tutti gli onori a Roma". Così in Aula a Strasburgo l'europarlamentare e segretario della Lega Matteo Salvini."Ricordo che la Turchia - prosegue il leader del Carroccio - non riconosce il genocidio di un milione e mezzo di cittadini armeni, il primo Olocausto della storia, e mi vergogno alla sola idea che un tale dittatore possa essere accolto con tutti gli onori nel mio Paese e che qualcuno pensi che la Turchia possa entrare in Europa, a meno che non ci siano morti di serie A e morti di serie B. E tra i morti di serie B si pensi ci siano gli armeni e, magari, gli italiani infoibati dai comunisti, dai partigiani titini".