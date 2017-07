ITALO, A FERRAGOSTO SCONTO 70% SU BIGLIETTI

20 luglio 2017- 11:57

Roma, 20 lug. (AdnKronos) - Arriva da Ntv la promozione per chi deciderà di viaggiare con Italo nel giorno di Ferragosto, con uno sconto del 70% valido per raggiungere tutte le destinazioni del network. Lo annuncia l'azienda in una nota.Lo sconto del 70%, valido sui biglietti acquistati in offerta Flex in ambiente Smart, è applicabile attraverso tutti i canali di vendita Italo e non necessita dell’inserimento di alcun codice promozionale.