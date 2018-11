13 novembre 2018- 12:04 Italo: al via Italotaste, nuovo servizio ristorazione

Roma, 13 nov. (AdnKronos) - Nasce Italotaste, il nuovo servizio di ristorazione al posto attivo sui treni Italo. In aggiunta al servizio gratuito di accoglienza e benvenuto offerto in Prima con snack dolci e salati e bevande di ogni genere, costantemente arricchito di prodotti che riscontrano l’apprezzamento dei passeggeri, ora chi viaggia con Italo in ambiente Prima, ma anche in Smart e Comfort ha dunque l’occasione per ottimizzare i tempi grazie a Italotaste, pranzando o cenando a bordo treno per essere subito “operativi” all’arrivo in stazione. In tutti gli ambienti di viaggio (eccetto in Club Executive dove i prodotti freschi sono compresi nel servizio) i passeggeri possono acquistare dal menù tanti prodotti freschi, elaborati appositamente per Italo dalle società IVS GROUP e EAT TRAVEL. Dai panini “tradizionali” a quelli “gourmet”, passando per tramezzini e piadine, senza dimenticare le insalate. Ce ne è per tutti i gusti: salumi, carne, pesce e naturalmente prodotti per vegani e vegetariani. E’ possibile inoltre associare bevande (acqua, vino o birra) e snack dolce al prodotto scelto, grazie a delle formule combo studiate per rendere l’offerta ricca ma al contempo conveniente! Un servizio che renderà ancora più completo il viaggio con Italo, l’ideale per chi vuole gustarsi dell’ottimo cibo ad alta velocità.