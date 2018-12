6 dicembre 2018- 19:14 Italo: arriva nuova app per prenotazioni e offerte

Roma, 6 dic. (AdnKronos) - Arriva la nuova App Italo, uno strumento per tutti i viaggiatori non solo per prenotare un nuovo viaggio, ma anche per essere sempre aggiornati sulle più convenienti offerte e novità del mondo Italo. Gratuita, disponibile sia in lingua italiana che inglese, la nuova App Italo è ancora più veloce, comoda e chiara. Più veloce, spiega Italo in una nota, perché il processo di acquisto è stato maggiormente semplificato: in pochi semplici passaggi è infatti ora possibile acquistare il proprio biglietto ed il pagamento è ancora più rapido grazie alla registrazione della propria carta di credito. Più chiara in quanto l’App Italo non solo permette di comparare le diverse tariffe disponibili contemporaneamente, ma segnala anche quella più conveniente al momento, attraverso l’indicazione del Miglior Prezzo. Più comoda perché permette una immediata visualizzazione dei biglietti acquistati e la possibilità di aggiungerli al Passbook nonché di averli subito disponibili nel proprio Calendario. Ulteriori novità sono costituite dall’introduzione di notifiche con una veste grafica totalmente rinnovata, che informano l’utente sulle ultime offerte in corso in modo maggiormente coinvolgente, della seatmap nel processo di acquisto, che permette la scelta del posto (lì dove la tariffa acquistata preveda tale opzione) e della rubrica passeggeri, ovvero la possibilità di salvare i nominativi delle persone con cui si viaggia abitualmente all’interno di una rubrica presente nella propria area personale, in modo da aggiungerle in pochi rapidi click nel processo di acquisto.