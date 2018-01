ITALO: AZIENDA, ADESIONE SCIOPERO 46% PERSONALE OPERATIVO IN TURNO

29 gennaio 2018- 18:45

Roma, 29 gen. (AdnKronos) - L’adesione all sciopero dei lavoratori di Italo ha raggiunto il 46%, considerando il solo personale operativo in turno, e il 25% considerando gli organici in forza presso la società. E' questo il bilancio finale tracciato dall'azienda della protesta di otto ore terminata alle 18. Durante le 8 ore di sciopero, cioè dalle 10.00 alle 18.00 sono stati effettuati tutti i collegamenti previsti, senza quindi cancellazioni e disagi per i passeggeri. "Con l’occasione Italo - sottolinea la società in una nota - ribadisce quanto più volte affermato e cioè che si è resa sempre disponibile a discutere il rinnovo del contratto collettivo di lavoro scaduto a dicembre 2014, senza mai sottrarsi al confronto con le organizzazioni sindacali e ha sempre riconosciuto, nella forma e nei contenuti dovuti, sia il premio di risultato sia ogni altro diritto spettante ai propri dipendenti" .