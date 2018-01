ITALO: AZIENDA, AL MOMENTO ADESIONE SCIOPERO AL 55%

29 gennaio 2018- 13:58

Roma, 29 gen. (AdnKronos) - L'adesione allo sciopero dei dipendenti di Italo si attesta, al momento, intorno al 55%. E' quanto riferisce la società, sulla base delle registrazioni in suo possesso, interpellata dall'Adnkronos sull'andamento dell'astensione dal lavoro in corso. I risultati definitivi, spiega Italo, saranno disponibili alle 18 ,00 alla conclusione dell’agitazione. Italo fa sapere inoltre che fino ad ora sono stati effettuati tutti i collegamenti previsti, senza quindi alcun disagio per i passeggeri .