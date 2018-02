ITALO: CAMANZI, MERCATO REGOLATO E CREDIBILE CREA VALORE

9 febbraio 2018- 12:50

Roma, 9 feb. (AdnKronos) - L'operazione Italo Ntv "sicuramente dimostra come un mercato regolato in modo credibile, trasparente e prevedibile crei valore e consenta agli investitori di fare scelte razionali nel breve-medio e lungo periodo". Ad affermarlo è il presidente dell'Autorità di regolazione dei Trasporti Andrea Camanzi."In un'ottica di 2-3 anni, le scelte che ha fatto l'Unione europea di creare un mercato unico ferroviario, come previsto dal quarto pacchetto ferroviario, si stanno già realizzando in modo diverso da Paese a Paese e in Italia la regolazione economica è credibile, prevedibile e trasparente. È ovvio, dunque, che gli investitori guardino con interesse al nostro Paese e siano pronti a prendere dei rischi".Inoltre, prosegue Camanzi, interpellato a margine di un convegno Asstra sul tpl, l'acquisizione di Italo da parte del fondo Gip "dimostra come attività industriali liberalizzate come l'alta velocità presuppongono e necessitano di una regolazione economica indipendente ben fatta e le attività beneficiano di questa regolazione ben fatta. Speriamo di lasciarci una volta per tutte alle spalle i dubbi sul l'utilità di una autorità indipendente", ha concluso Camanzi.