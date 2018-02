ITALO: CDA CERTIFICA VIA LIBERA A VENDITA, FONDO USA 'VUOLE CRESCERE'/ADNKRONOS

8 febbraio 2018- 20:52

Roma, 8 feb. (AdnKronos) - Gli americani salgono a bordo di Italo. Dopo il colpo di scena nella tarda serata di ieri, che ha visto il rilancio dell'offerta del fondo statunitense Global Infrastructure Partners per 1,980 miliardi di euro il 100% del capitale, e la decisione dei soci di accettarla, oggi il cda ha dato il disco verde definitivo all'operazione curata dall'advisor finanziario Rothschild e, al contempo, ha avviato le procedure, attivate il 23 gennaio scorso, per il ritiro della domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto depositata presso la Consob e di ammissione alla quotazione delle azioni della società depositata presso Borsa Italiana. E' stato un cda breve, un passaggio formale, quello di oggi al quale erano presenti il presidente Luca Cordero di Montezemolo e l'amministratore delegato Flavio Cattaneo, in collegamento con gli altri consiglieri. E nessuna dichiarazione è stata rilasciata da Montezemolo e Cattaneo lasciando la sede di Italo-Ntv. "Facciamo una cosa per volta", si è limitato a dire Montezemolo interpellato sulla possibili di un reinvestimento nel capitale della società, come previsto dall'offerta. L'esito della riunione è stato affidato a un breve comunicato diffuso nel tardo pomeriggio, in cui si ufficializza il ritiro dalla quotazione e si spiega che "le relative comunicazioni sono già state inoltrate a Consob e Borsa Italiana".