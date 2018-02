ITALO: CDA CERTIFICA VIA LIBERA A VENDITA, FONDO USA 'VUOLE CRESCERE'/ADNKRONOS (3)

8 febbraio 2018- 20:52

(AdnKronos) - L'annuncio dell'acquisizione di Italo da parte di Global Infrastructure Partners ha dato, come era prevedibile, il la a numerose reazioni e commenti. A cominciare da quelli dei due ministri, Pier Carlo Padoan e Carlo Calenda, che proprio ieri avevano auspicato una quotazione di Italo in borsa quale "coronamento di una storia di sucesso". Concetto puntualmente ribadito oggi dal titolare del Mise. “Sarebbe stato un bellissimo coronamento fossero andati in Borsa. Hanno deciso diversamente era un loro diritto farlo, il fondo americano e’ molto serio di più non commento”, dice Calenda. “Rispettiamo il fatto che sono azionisti privati che hanno messo soldi anche facendo un lavoro difficile. Non è sempre facile rompere un monopolio, apprezziamo questa bella storia imprenditoriale”, aggiunge. Per Padoan, "e’ una operazione importante che dimostra la validità degli asset italiani"."Se l’Italia e’ un paese aperto non dobbiamo lamentarci quando arrivano investitori dall’estero", sottolinea il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia. "L’Italia e’ appetibile dal punto di vista degli investimenti - aggiunge il leader degli industriali - dobbiamo mantenere alcuni impianti importanti di politica economica e continuare. Ricordiamo che siamo il secondo paese industriale d’Europa, abbiamo delle potenzialità incredibili".