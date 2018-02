ITALO: CDA CERTIFICA VIA LIBERA A VENDITA, FONDO USA 'VUOLE CRESCERE'/ADNKRONOS (4)

8 febbraio 2018- 20:52

(AdnKronos) - Dopo gli annunci, i sindacati attendono il piano industriale del nuovo acquirente di Italo. "Per commentare bisognerebbe conoscere il piano industriale e le scelte sull'occupazione. Non basta conoscere il valore dell' operazione", afferma il segretario generale della Cgil, Susanna Camusso. Stessa considerazione quella di Anna Maria Furlan, numero uno della Cisl: "Dovremo prima di tutto vedere il piano industriale che la nuova proprietà dovrà sicuramente proporre”. “Ho visto - dice- che sono stati distribuiti davvero tanti utili agli azionisti da questa vendita. Immagino che finalmente ci saranno risorse per rinnovare il contratto scaduto da anni e per dare ai lavoratori quei premi della contrattazione di secondo livello che aspettano da tanto tempo”. Proprio sulla questione del contratto, oggi, riferiscono fonti sindacali, si è svolto questa mattina un incontro tra azienda e sindacati sui temi relativi all'apertura di un tavolo di confronto sul ccnl della mobilità e sui premi di produzione. Alla luce delle novità maturate in queste ore, l'incontro è stato aggiornato al 14 febbraio. "Si è venduto un altro gioiello di famiglia", è la denuncia delleader della Uil, Carmelo Barbagallo, "Tutte le aziende private del nostro paese spesso usufruiscono di incentivi economici del Governo. Ce li restituiscono quando vendono?", si chiede, infine, Barbagallo.