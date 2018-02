ITALO: CDA DELIBERA RITIRO DOMANDA QUOTAZIONE

8 febbraio 2018- 19:15

Roma, 8 feb. (AdnKronos) - Il Cda di Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori ha preso atto della decisione dei soci di accettare l’offerta presentata da Global Infrastructure Partners III funds, investitore internazionale specializzato in infrastrutture che gestisce circa 40 miliardi di dollari per i propri investitori, per l’acquisto dell’intero capitale sociale di Italo. In una nota si spiega che il Cda ha, pertanto, deliberato "di procedere al ritiro della domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto tripartito depositata presso Consob e di ammissione a quotazione delle azioni della Società depositata presso Borsa Italiana. Le relative comunicazioni sono già state inoltrate a Consob e Borsa Italiana".