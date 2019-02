4 febbraio 2019- 11:34 Italo: cinema, torna iniziativa '2 poltrone per 1'

Roma, 4 feb. (AdnKronos) - Torna '2 poltrone per 1', l’iniziativa dedicata a tutti gli iscritti Italo Più che consente di andare al cinema in 2 acquistando 1 solo biglietto e godersi le nuove proposte cinematografiche delle più importanti produzioni nazionali e internazionali. In questa occasione i viaggiatori Italo, nelle giornate del 16 e 17 febbraio 2019, avranno modo di assistere alla proiezione di 'Alita - Angelo della Battaglia', presso tutte le sale The Space Cinema aderenti . Il nuovo film di 20th Century Fox, diretto da Robert Rodriguez e prodotto da James Cameron, in uscita il 14 febbraio, vede protagonista una nuova eroina, Alita, una coraggiosa e spietata cyborg che nel 26esimo secolo, rimessa in sesto dal Dr. Ido, combatte i peggiori criminali, ma non ricorda nulla del suo passato. Nel film un cast stellare formato da Rosa Salazar, Jennifer Connelly, Christoph Waltz, Ed Skrein e Michelle Rodriguez.Per non perdere questa opportunità i clienti Italo Più non dovranno fare altro che accedere al sito italotreno.it, entrare nella pagina dedicata all’iniziativa '2 poltrone per 1' e compilare l’apposito form inserendo i propri dettagli personali, il codice Italo Più e il nome del cinema presso cui si vuole assistere alla proiezione del film. A registrazione effettuata si riceverà un codice che, mostrato presso la biglietteria del cinema unitamente a un documento d’identità e alla mail di avvenuta iscrizione al programma, permetterà di entrare in 2 persone acquistando un solo biglietto intero. Una nuova iniziativa firmata Italo, resa possibile grazie a 20th Century Fox e alla collaborazione con l’agenzia Camelot, che, seguendo il successo delle precedenti attività, ancora una volta offre ai viaggiatori una nuova opportunità di divertimento.