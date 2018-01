ITALO: DA ASSEMBLEA OK BILANCIO E NUOVO CDA, CONFERMATI VERTICI

19 gennaio 2018- 18:32

Roma, 19 gen. (AdnKronos) - Via libera al bilancio 2017 e al nuovo cda di Italo, con la riconferma del tandem di vertice, con Flavio Cattaneo ad e Luca Cordero di Montezemolo presidente. Ad approvare i conti al 31 dicembre scorso è stata oggi l'assemblea degli azionisti della società che ha dato deliberato la proposta di destinare l’utile d’esercizio (pari a 33.752.354 euro ), quanto a 3.752.354 euro, a riserva di utili portati a nuovo, e quanto a 30.000.000 euro, alla distribuzione di un dividendo a favore degli azionisti che sarà messo in pagamento nel mese di luglio 2018.L’assemblea ha preso oggi atto delle dimissioni rese dei componenti degli organi sociali, ha nominato il cda, previa fissazione in 13 del numero dei suoi componenti, che resteranno in carica fino all’approvazione del bilancio della società al 31 dicembre 2020, nelle persone di Flavio Cattaneo (amministratore delegato), Paolo Cipelli, Fabio Corsico (indipendente), Andrea Faragalli Zenobi, Ines Gandini (indipendente), Stefano Eugenio Marsaglia, Giada Michetti (indipendente), Filomena Passeggio (indipendente), Maurizio Petta, Roberta Pierantoni (indipendente), Giovanni Punzo, Barbara Zanardi (indipendente) e Luca Cordero di Montezemolo, quest’ultimo in qualità di presidente, L'assemblea ha nominato il nuovo collegio sindacale, che resterà in carica fino all’approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2020, designando quali membri: Giovanni Fiori in qualità di Presidente, Gianfranco Orlando Fiorica e Benedetta Navarra in qualità di sindaci effettivi, Fabrizio Bonacci e Franco Piero Pozzi in qualità di sindaci supplenti.