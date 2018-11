30 novembre 2018- 12:39 Italo: dal 9 dicembre alta velocità ad Ercolano con Italobus (2)

(AdnKronos) - Per il servizio che partirà dal 9 dicembre, i mezzi e gli autisti verranno messi a disposizione dalla Trotta Bus, società attiva dal 1922 sul mercato del noleggio pullman Gran Turismo e che nella Regione Campania ha già ricevuto in gestione il trasporto pubblico locale di Benevento. "Questa sarà una collaborazione fruttuosa e proiettata nel futuro, che collegherà la città di Ercolano direttamente al network dell’alta velocità servito da Italo, acquistando comodamente un biglietto unico valido sia per bus che per treno – spiega l’ufficio stampa di Trotta Bus -. Si tratta di un grande investimento per una delle città più affascinanti della Campania ed è allo stesso tempo una innovazione mirata alla crescita e allo sviluppo che va incontro alle esigenze dei cittadini e dei turisti".