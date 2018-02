ITALO: DELRIO, BENE INVESTIMENTI STRANIERI MA SERVONO ANCHE PIù CAPITALI ITALIANI(2)

9 febbraio 2018- 16:14

(AdnKronos) - Per Delrio, l'operazione Italo-Gip "è un bel segnale, vuol dire che le scelte fatte hanno portato affidabilità al sistema infrastrutturale e dei trasporti italiano. Ma non dimentichiamo che è un'azienda privata che ha potuto crescere perché ci sono stati investimenti pubblici nell'alta velocità". "Saluto con piacere che investitori stranieri vengano in Italia. Ma - ha sottolinea il ministro - mi faccio qualche domanda sul perché i fondi italiani non investano. L'azienda poteva diventare un grande player europeo. Abbiamo lavorato tanto sull'apertura del mercato con il quarto pacchetto ferroviario".