13 febbraio 2019- 23:54 Italo: festeggia San Valentino con cast film 'L'Avventura'

Roma, 13 feb. (AdnKronos) - Nell’esclusiva Lounge Italo Club di Roma Termini si celebra San Valentino con il cast del nuovo e attesissimo film Un’Avventura distribuito da Lucky Red in uscita al cinema il 14 febbraio. Sulle note delle intramontabili canzoni scritte da Lucio Battisti e Mogol, Italo ha accolto il regista Marco Danieli, i protagonisti Laura Chiatti, Michele Riondino, Valeria Bilello, Thomas Trabacchi, Gabriel Granito, Roberto Negri, Barbara Chichiarelli, Dora Romano, Giulio Beranek, la sceneggiatrice Isabella Aguilar, il musicista Pivio De Scalzi, il coreografo Luca Tomassini e i tanti amici venuti a festeggiarli.Un San Valentino speciale per festeggiare la più grande storia d’amore mai raccontata, quella tra Matteo (Michele Riondino) e Francesca (Laura Chiatti) che si perdono, si ritrovano, si rincorrono, ognuno inseguendo il proprio sogno: lei vuole essere una donna libera, lui vuole diventare un musicista. Il vento di cambiamento degli anni ’70, fatto di emancipazione, progresso ed evasione per raccontare una grande storia d’amore. Italo per San Valentino inoltre regala a tutti i viaggiatori uno sconto del 60% sull’offerta Flex in ambiente Smart* per organizzare un viaggio in coppia dal 14 febbraio al 17 febbraio.